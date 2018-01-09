Konyaspor'dan forvete takviye
Atiker Konyaspor Kulübü, ara transfer döneminde bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağladığı Malili forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü otelde Asbaşkanlarımızdan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen Mustapha Yatabare ile her konuda anlaşmaya varıldı ve golcü oyuncusu kendisini Atiker Konyaspor'umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı" denildi.
Mustapha Yatabare, imzaların atılmasının ardından Asbaşkan Mehmet Günbaş ve teknik direktör Mehmet Özdilek ile objektiflere poz verdi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:24
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Balotelli kapışması
Toplam 9
Yorum
Enda Balotelli sorunlu bi adam ama BJK de kendini bulur futbolda çıkış yakalar diye tahmin ediyorum.
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İkinci yarı başarılı olacağız
Toplam 1
Yorum
M.KARAMAN VİRA BİSMİLLAH YOLUNUZ AÇIK OLSUN
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 2
Yorum
bjk advers Sen kendine üzül Persie oynamadan sen ise oynadığın halde takım için hiç bir şey yapmayanlar dansın takıma olan katkın sıfır bunu düşün !
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