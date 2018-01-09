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    09 Ocak 2018, Salı
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    Konyaspor'dan forvete takviye

    Konyaspor'dan forvete takviye

    Kulübü, ara transfer döneminde bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşma sağladığı Malili forvet oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın devre arası kamp hazırlıklarını sürdürdüğü otelde Asbaşkanlarımızdan Mehmet Günbaş ile bir araya gelen ile her konuda anlaşmaya varıldı ve golcü oyuncusu kendisini 'umuza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı" denildi.

    Mustapha Yatabare, imzaların atılmasının ardından Asbaşkan Mehmet Günbaş ve teknik direktör ile objektiflere poz verdi.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:24
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