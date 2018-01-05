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    05 Ocak 2018, Cuma
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    A. laktat testinden geçti

    A. Konyaspor laktat testinden geçti

    Atiker ’da futbolcular laktak testinden geçti.

    Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren A. 'da oyuncular sabah saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve sağlık ekibinin kontrolünde laktat testinden geçti. Gruplar halinde yapılan test sonuçlarına göre oyuncuların çalışma değerleri belirlenecek.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:46
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