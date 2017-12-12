 Konya-Karabük maçında skandal hata! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Konya-Karabük maçında skandal hata!

    Konya-Karabük maçında skandal hata!

    'de 15.haftanın kapanış maçında , ile karşı karşıya geldi. Konyaspor'un 2-0 kazandığı maça skandal bir karar damga vurdu.

    Küme düşme hattındaki iki takımın maçında Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrılırken, maçın 81. dakikasında ev sahibinin bir golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Ancak pozisyonun tekrarında yan hakemin çok büyük bir hata yaptığı gözlemlendi.

    Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ederken, gelişen hızlı hücumda yeşil beyazlılar 2. golü buldu fakat bu pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi. Konyasporlu futbolcular hakemin bu kararın ardından uzun süre itirazlarda bulundu. Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği görüntüde golü atan oyuncunun bir hayli geriden çıktığı görülüyor...

    Ev sahibi 90+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle gitti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:37
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