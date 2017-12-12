Konya-Karabük maçında skandal hata!
Süper Lig'de 15.haftanın kapanış maçında Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Konyaspor'un 2-0 kazandığı maça skandal bir karar damga vurdu.
Küme düşme hattındaki iki takımın maçında Konyaspor sahadan 2-0 galip ayrılırken, maçın 81. dakikasında ev sahibinin bir golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. Ancak pozisyonun tekrarında yan hakemin çok büyük bir hata yaptığı gözlemlendi.
Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ederken, gelişen hızlı hücumda yeşil beyazlılar 2. golü buldu fakat bu pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi. Konyasporlu futbolcular hakemin bu kararın ardından uzun süre itirazlarda bulundu. Yayıncı kuruluşun ekranlara getirdiği görüntüde golü atan oyuncunun bir hayli geriden çıktığı görülüyor...
Ev sahibi 90+1. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Bourabia, son çizgiye yakın yerden geriye doğru çıkararak meşin yuvarlağı Milosevic'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle gitti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:37
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Onlar üzülmüştür!
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu saatten sonra kim çıkarsa çıksın; bizim için farketmez.
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Ahmet Bulut: Arda transferi için görüşmeler başladı
Toplam 2
Yorum
GS Arda Türkiye'ye gelecekse paradan feragat etmeli. Barca da aldığını istememeli çünkü şuan vasat durumda parayı düşünmemeli,
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 5
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karakartal Beşiktaş kendisine çok ağır gelince Leipzig gitti abisini çağırdı.
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