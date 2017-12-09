Konyaspor yöneticileri suç duyurusunda bulundu
Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ve kulübe yönelik, sosyal medya üzerinden küfür, tehdit, hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:23
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 80
Yorum
beşşektaş burda fakir edebiyatı yapmayın geçti artık o fedalar vefalar =))
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 80
Yorum
beşşektaşlı kardeş en azından avrupada 8 yiyen takım olarak anılmıyoruz =)) bi maç 6 7-0 olmaya görsün hemen dua etmeye başlıyosunuz bizden çıksın diye
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Toplam 8
Yorum
fb08 o kaçırdığı golde laubalilik neydi öyle kaç tane top ezdi takımı yavaşlatıyo anlayarak maç seyredin biraz fenerliler sallamayın kocamana
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