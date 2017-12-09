 Konyaspor yöneticileri suç duyurusunda bulundu – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Konyaspor yöneticileri suç duyurusunda bulundu

    Konyaspor yöneticileri suç duyurusunda bulundu

    Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ve kulübe yönelik, sosyal medya üzerinden küfür, tehdit, hakaret içeren paylaşım ve yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    Konu hakkında Kulübünden yapılan açıklamada, "Yöneticilerimiz son dönemde eleştiri boyutlarını aşan, onur, şeref,saygınlığı rencide edecek şekilde kötü ve çirkin sözlerle saldıranların tespiti ve cezalandırılması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya üzerinden kimliklerini saklayarak sahte hesaplar vasıtasıyla kulübümüze ve yöneticilerimize ağır hakaretlerde bulunanların bu paylaşımları tespit edilmiş ve bir dosya halinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir" denildi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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