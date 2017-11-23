Konyaspor'dan Aybüke öğretmen için klip
Atiker Konyasporlu futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atiker Konyasporlu futbolcular ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da içinde bulunduğu araca isabet eden kurşunla teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı.
Futbolcular Selim Ay, Mehdi, Ferhat, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Volkan, Musa Araz, Serkan, takım kaptanları Ali Çamdalı ile Ali Turan ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve bütün şehitleri anarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
Futbolcular Selim Ay, Mehdi, Ferhat, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Volkan, Musa Araz, Serkan, takım kaptanları Ali Çamdalı ile Ali Turan ve Teknik Direktör Mehmet Özdilek, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve bütün şehitleri anarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
Konyaspor'dan Aybüke öğretmen için klip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.