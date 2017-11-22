Ya tamam ya devam
Grupta 4 puanlı Atiker Konya’da kaptanlardan Ali Turan, yarın 6 puanlı Marsilya ile oynayacakları kritik maç için, “Tamam mı, devam mı maçı olacak” yorumunu yaptı
SON MAÇ DA FİNAL OLACAK
KONYASPORL U savunmacı, "Marsilya maçı bizim için tamam mı, devam mı maçı olacak açıkçası. Bizim 4, Marsilya'nın 6 puanı var. Bu da final niteliğinde bir maç olacağını gösteriyor. Yenersek büyük bir şans elde edeceğiz. Çünkü bir puan önlerine geçeceğiz. Son maça da final niteliğinde gideceğiz. İnşallah buradan güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum" diye konuştu.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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