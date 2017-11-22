Ya tamam ya devam

Grupta 4 puanlı Atiker Konya’da kaptanlardan Ali Turan, yarın 6 puanlı Marsilya ile oynayacakları kritik maç için, “Tamam mı, devam mı maçı olacak” yorumunu yaptı

AVRUPA Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil eden A.Konyaspor'da gözler yarınki Marsilya maçına çevrildi. Yeşil-beyazlılar'la nikah tazeleyen 34 yaşındaki tecrübeli stoper Ali Turan, Marsilya maçının final niteliğinde olduğunu belirterek, bu maçı kazanıp Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir seriye başlamak istediklerini söyledi. Turan, ilk maçta duran bir toptan yedikleri tek golle yenildikleri rakiplerini rövanşta mağlup etmek istediklerini belirtti.



SON MAÇ DA FİNAL OLACAK

KONYASPORL U savunmacı, "Marsilya maçı bizim için tamam mı, devam mı maçı olacak açıkçası. Bizim 4, Marsilya'nın 6 puanı var. Bu da final niteliğinde bir maç olacağını gösteriyor. Yenersek büyük bir şans elde edeceğiz. Çünkü bir puan önlerine geçeceğiz. Son maça da final niteliğinde gideceğiz. İnşallah buradan güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyorum" diye konuştu.