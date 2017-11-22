 Saldırıya uğrayan Gazi, onur konuğu olacak – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Saldırıya uğrayan , onur konuğu olacak

    Saldırıya uğrayan Gazi, onur konuğu olacak

    Trafikte saldırıya uğrayarak Türkiye'nin gündemine gelen Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçın onur konuğu olacak.

    Atiker Konyaspor Kulübü, Ankara'da aileleri ile birlikte trafikte magandaların saldırısına uğrayan gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın oynayacakları Marsilya maçına 'Onur Konuğu' olarak davet etti. Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş'ın tedavisi devam ettiği için maça katılamayacağı, diğer Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan kız kardeşi Gamze Oktay ile annesi Kadriye Oktay'ın ise stattaki yerini alabileceği belirtildi.

    Gazi Muzaffer Oktay, Atiker Konyaspor'un davetinin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini söylerken Marsilya ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya ambulansla da olsa geleceğini ve Konyalılarla birlikte bu önemli karşılaşmayı izleyeceğini söyledi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:43
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