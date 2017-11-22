Saldırıya uğrayan Gazi, onur konuğu olacak
Trafikte saldırıya uğrayarak Türkiye'nin gündemine gelen Gazi Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı maçın onur konuğu olacak.
Gazi Muzaffer Oktay, Atiker Konyaspor'un davetinin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini söylerken Marsilya ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya ambulansla da olsa geleceğini ve Konyalılarla birlikte bu önemli karşılaşmayı izleyeceğini söyledi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:43
-
Gheorghe Hagi, serveti elinin tersiyle itti!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF FUutbolculuğu süperdı,teknık adamılğı bence eksilerde.
-
F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
OBJEKTIF VAN PERSİE-FERNANDAO,AATIF,HASANALİ, DERHAL SATILMALI.....HİÇ VAKIT KAYBETMEDEN.
-
F.Bahçe'de 3 yabancı yolcu!
Toplam 4
Yorum
BULUT BU SAATTEN SONTRA TRANSFER MRANSFER HİKAYE BOŞUNA KULÜBE MASRAF SUNİ ŞAMPİYON ZATEN BELLİ SENEYE DİYORSANIZ TAMAM BU SENE İNCEİNCE DOĞRARLAR
Saldırıya uğrayan Gazi, onur konuğu olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.