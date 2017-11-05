''Konyaspor yükselecek''
Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek sıkıntılı durumdan kurtulmaları gerektiğini söyledi. Özdilek "Evimizde Osmanlı'yı yenerek bir çıkış başlattık. Bunu Sivas'ta kazanıp devam ettirmek istiyoruz. Sivas'a galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oyuncu grubu da bu maçı kazanmak için bir hayli hırslı" ifadelerini kullandı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 07:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Argon Öyleyse '' Come to Beşiktaş Diago'' diyoruz hep birlikte.!!!
-
Silva: Beşiktaş’ı beğeniyorum
Toplam 2
Yorum
Yuksel M. Bu gurur yeter. İşte bu kardeşim futbol oyna herkes seni izlesin.
-
Tahkim Kurulu'ndan Olcay Şahan kararı!
Toplam 15
Yorum
ultra Rütbe meselesi herkes rütbesini bilecek gençler !
''Konyaspor yükselecek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.