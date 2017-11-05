''Konyaspor yükselecek''

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek sıkıntılı durumdan kurtulmaları gerektiğini söyledi. Özdilek "Evimizde Osmanlı'yı yenerek bir çıkış başlattık. Bunu Sivas'ta kazanıp devam ettirmek istiyoruz. Sivas'a galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oyuncu grubu da bu maçı kazanmak için bir hayli hırslı" ifadelerini kullandı.