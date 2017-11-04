 ‘Şifo Mehmet eksiklerimizi giderdi’ – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    ‘Şifo Mehmet eksiklerimizi giderdi’

    ‘Şifo Mehmet eksiklerimizi giderdi’
    A.KONYASPOR'LA teknik direktörlük kariyerinde Salzburg karşısında ilk kez Avrupa deneyimi yaşayan Mehmet Özdilek'e, Başkan Fatih Yılmaz övgü yağdırdı. Yılmaz, "Bu sonuçla evimizeki Marsilya maçı büyük bir önem kazandı. Hocamızın ufak tefek dokunuşlarıyla takımımız daha iyi oynamaya başladı. Bazı eksiklerimiz vardı ve Mehmet Özdilek bunları giderdi, takımımızın özgüveni yerine geldi" dedi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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