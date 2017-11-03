“Ülkemize puan kazandırdığımız için mutluyuz”
Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk deplasman puanını aldıklarını belirterek, “Ülkemize puan kazandırdığımız için mutluyuz. Çünkü aldığımız her puan ülkemize katkı sağlıyor” dedi.
"Taraftarlarımıza teşekkür ederim"
Avusturya deplasmanında kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Yılmaz, "Burada binin üzerinde seyircimiz vardı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hollanda'dan Belçika'dan Almanya'dan Avusturya'nın farklı şehirlerinden birçok kardeşlerimiz geldi. Onları burada görmekten ağırlamaktan mutluluk duyduk, onur duyduk. Takımımız güzel bir şekilde desteklediler. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ayaklarına, seslerine sağlık" diye konuştu.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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