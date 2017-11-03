 Selim Ay en iyiler arasında – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    en iyiler arasında

    Selim Ay en iyiler arasında

    Atiker 'un savunma oyuncusu , Salzburg karşısında sergilediği başarılı performansla haftanın en iyi oyuncuları adayları arasında yer aldı.

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker , deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekibin savunma oyuncusu , karşılaşmada sergilediği başarılı futbol ile haftanın en iyi oyuncularına aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Selim Ay'ın rakipleri arasında Lyon'dan Memphis Depay, Austria Wien'den Dominik Prokop, Astana'dan Patrick Twumasi, Dinamo Kiev'den Vitaliy Buyalskiy, AEK'dan Rodrigo Galo, Hertha Berlin'den Davie Selke ve Steaua Bükreş'ten Constantin Budescu bulunuyor.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:04
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