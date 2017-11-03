Selim Ay en iyiler arasında
Atiker Konyaspor'un savunma oyuncusu Selim Ay, Salzburg karşısında sergilediği başarılı performansla haftanın en iyi oyuncuları adayları arasında yer aldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:04
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Trabzonspor seri peşinde
Toplam 2
Yorum
DA SÖYLEYİP YAZACAĞIZ BU ALINAN MAÇLAR HENÜZ SENİN DEĞİL RIZA HOCAM. BUNLARI ALANLAR BELLİ. AMA SEN ÇALIŞKAN VE BAŞARILI BİR HOCASIN. SENİN DAMGAN OLDUĞUNDA ONU
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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 4
Yorum
fenerin temposu düştü diye devreye gireceksin, maçı çığrından çıkaracaksın, tribünleri gereceksin, taraftar tepki gösterince auuuvv
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Florya’ya hibrit çim
Toplam 2
Yorum
aslan Antreman sahaları Floryadan Sarıyere taşınacak deniliyordu.. Öyleyse neden Floryaya yeni zemin yapılıyor?
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