 Konyaspor kafilesi, Avusturya'ya gitti – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Konyaspor kafilesi, Avusturya'ya gitti

    Konyaspor kafilesi, Avusturya'ya gitti

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın deplasmanda ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Avusturya'ya gitti.

    Teknik direktör yönetimindeki 21 futbolcunun yer aldığı yeşil-beyazlı kafile, Konya Havalimanı'ndan uçakla Avusturya'ya hareket etti. Özdilek, havalimanında yaptığı açıklamada, gruptaki iddialarının devam ettiğini belirtti. maçının önemli olduğunu ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:

    "Ortada oynanmamış 3 maç, yani 9 puan var. Takımlar arasında puan farkı çok değil. Final niteliğinde bir maç oynayacağız. Buradan alacağımız sonuç, bir sonraki maçta ve son maçta ne şekilde devam edeceğimizi gösterecek. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Dolayısıyla puan ve puanlar alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Ümit ederiz ki; düşündüklerimizi sahada uygular, başarı elde ederiz."

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:50
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