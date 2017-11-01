Konyaspor kafilesi, Avusturya'ya gitti
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın deplasmanda Salzburg ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, Avusturya'ya gitti.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki 21 futbolcunun yer aldığı yeşil-beyazlı kafile, Konya Havalimanı'ndan uçakla Avusturya'ya hareket etti. Özdilek, havalimanında yaptığı açıklamada, gruptaki iddialarının devam ettiğini belirtti. Salzburg maçının önemli olduğunu ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:
"Ortada oynanmamış 3 maç, yani 9 puan var. Takımlar arasında puan farkı çok değil. Final niteliğinde bir maç oynayacağız. Buradan alacağımız sonuç, bir sonraki maçta ve son maçta ne şekilde devam edeceğimizi gösterecek. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Dolayısıyla puan ve puanlar alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Ümit ederiz ki; düşündüklerimizi sahada uygular, başarı elde ederiz."
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:50
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Yıldız futbolcudan flaş itiraf: Kendimi erkek gibi hissetmiyorum
Toplam 2
Yorum
fener kim olaki bu makat duşmanı çıkaramadık
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Yazıktır, ayıptır, günahtır
Toplam 12
Yorum
Erol Ultraaslan,selçuğa gösterdiğiniz tepkinin onda birini niçin yusuf namoğluna göstermiyorsunuz.
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 10
Yorum
Köyiçi Dinlenmesi ve kafasini dagitmasi sart. Dogru karar, zaten 6 maç cezasi var. Toparlan fisek.
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