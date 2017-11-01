Konyaspor kafilesi, Avusturya'ya gitti

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki 21 futbolcunun yer aldığı yeşil-beyazlı kafile, Konya Havalimanı'ndan uçakla Avusturya'ya hareket etti. Özdilek, havalimanında yaptığı açıklamada, gruptaki iddialarının devam ettiğini belirtti. Salzburg maçının önemli olduğunu ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:

"Ortada oynanmamış 3 maç, yani 9 puan var. Takımlar arasında puan farkı çok değil. Final niteliğinde bir maç oynayacağız. Buradan alacağımız sonuç, bir sonraki maçta ve son maçta ne şekilde devam edeceğimizi gösterecek. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Dolayısıyla puan ve puanlar alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Ümit ederiz ki; düşündüklerimizi sahada uygular, başarı elde ederiz."