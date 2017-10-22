 Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!

    Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı!

    Ligde ve Avrupa'da istenen sonuçları alamayan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı.

    Hafta içinde Salzburg'a kaybeden, ligde de Kayserispor deplasmanından puansız ayrılan Atiker Konyaspor'da teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'la yollar ayrıldı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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