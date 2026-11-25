Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
26 Kasım Perşembe:
18:30 Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç)
20:45 Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre)
20:45 Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka)
20:45 Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya)
20:45 Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red (Cebelitarık)
20:45 Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa)
20:45 Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya)
20:45 Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre)
20:45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya)
20:45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor
23:00 Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya)
23:00 Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya)
23:00 Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda)
23:00 Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint-Truidense (Belçika)
23:00 Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka)
23:00 Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23:00 Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan)