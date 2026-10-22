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Anasayfa Konferans Ligi Trabzonspor'da önce Muhammed Salah sonra Franculino Dju sahnede! İşte maçın golleri...

Trabzonspor'da önce Muhammed Salah sonra Franculino Dju sahnede! İşte maçın golleri...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk etti. Bordo mavililer mücadelenin 32. dakikasında Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 öne geçti, 58'de Franculino Dju skoru 2-0'a getirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 20:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 21:43
Trabzonspor'da önce Muhammed Salah sonra Franculino Dju sahnede! İşte maçın golleri...

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, evinde İskoçya'nın Hearts takımını ağırladı.

Bordo mavililer maçın 32. dakikasında yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo mavililerde Franculino Dju attığı şık plase golüyle durumu 2-0'a getirdi. Temsilcimiz mücadeleyi bu skorla galip tamamlayarak Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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