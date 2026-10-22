UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, evinde İskoçya'nın Hearts takımını ağırladı.
Bordo mavililer maçın 32. dakikasında yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo mavililerde Franculino Dju attığı şık plase golüyle durumu 2-0'a getirdi. Temsilcimiz mücadeleyi bu skorla galip tamamlayarak Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🎯 ⚽️ Muhammed Salah! Temsilcimiz Trabzonspor, Salah'ın penaltıdan attığı golle Hearts karşısında 1-0 önde! #UECL https://t.co/NIHjXBYvcQ— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
FRANCULINO DJU! Salah'la muhteşem verkaç ve şahane bitiriş! 😮 https://t.co/niKwu1hnx0— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026