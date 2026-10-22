CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Konferans Ligi Trabzonspor 2'de 2 yaptı! İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu

Trabzonspor 2'de 2 yaptı! İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında İskoçya Ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İşte bu sonucun ardından oluşan güncel puan durumu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 22:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 22:17
Trabzonspor 2'de 2 yaptı! İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Hearts'i 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer, Thomas Reis yönetiminde çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu:

1. Panathinaikos - 6 Puan

2. Lugano - 6 Puan

3. Brann - 6 Puan

4. Trabzonspor - 6 Puan

5. Brighton - 4 Puan

6. FC Copenhagen - 4 Puan

7. Univ. Craiova - 4 Puan

8. Mjallby - 4 Puan

9. Atalanta - 3 Puan

10. St. Truiden - 3 Puan

11. Freiburg - 3 Puan

12. Monaco - 3 Puan

13. Hajduk Split - 3 Puan

14. Gent - 3 Puan

15. Twente - 3 Puan

16. Nordsjaelland - 2 Puan

17. Riga FC - 2 Puan

18. Midtjylland - 1 Puan

19. Egnatia - 1 Puan

20. Crvena zvezda - 1 Puan

21. CSKA Sofia - 1 Puan

22. Jablonec - 1 Puan

23. Pafos - 1 Puan

24. Hearts - 1 Puan

25. Iberia 1999 - 1 Puan

26. Getafe - 1 Puan

27. Kairat Almaty - 1 Puan

28. Ajax - 0 Puan

29. Borac Banja Luka - 0 Puan

30. Lincoln - 0 Puan

31. Aarhus - 0 Puan

32. Thun - 0 Puan

33. KuPS - 0 Puan

34. Braga - 0 Puan

35. Inter Escaldes - 0 Puan

36. Kauno Zalgiris - 0 Puan

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in!
Avrupa'da kusursuz Fırtına! Konferans Ligi'nde 2'de 2...
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Tasfiye edilen fonlarda yeni dönem başladı! Teklif yasalaştı: Yatırımcıya 1 milyon TL
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına kazandı! Ülke puanı yükseldi
Thomas Reis: Her şey iyi gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! EuroLeague'deki Türk derbisi A. Efes'in! 22:30
Fırtına kazandı! Ülke puanı yükseldi Fırtına kazandı! Ülke puanı yükseldi 21:46
Italiano'dan rotasyon sözleri! Italiano'dan rotasyon sözleri! 21:09
Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! Zeki Çelik gol attı Juventus berabere kaldı! 21:08
Muhammed Salah durdurulamıyor! Muhammed Salah durdurulamıyor! 20:29
Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE Beşiktaş-Crystal Palace | CANLI İZLE 19:16
Daha Eski
Anadolu Efes-Beşiktaş | CANLI Anadolu Efes-Beşiktaş | CANLI 19:02
İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i! İşte Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i! 18:23
Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı! Yalçın'ın teknik ekibi açıklandı! 16:31
Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı 16:18
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması 16:12
"Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" "Bu takımda nasıl oynuyor anlamıyorum" 09:15