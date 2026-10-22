Thomas Reis Hearts maçı sonrası konuştu! "Her şey iyi gidiyor"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'da 2'de 2 yaptı. Maç sonunda temsilcimizde Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. Tim haftalar sonra ilk kez 11'de başladı. Çok kolay değildi yeni bir orta saha ile maça girebilmek. Penaltı ile öne geçtik. İkinci yarıda bir gol daha bularak kontrolümüz altında maçı tamamladık. Sonrasında fırsatlar da bulduk ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

"İyi bir kadromuz var. Kolay değil tercihler yapabilmek. Oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Oynamayan oyuncular üzgün hissediyor ama şu anda birlik olduk. İyi gidiyor her şey. Şu anda odaklandığımız şey pazartesi günü oynayacağımız maç."

"Samsunspor ile olan Avrupa maceramızda iyi başladık ama sonra basit puan kayıplarıyla play-off oynamak zorunda kalmıştık. Ayaklarımızı yerde tutmalıyız, mütevazi olmalıyız. Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu anda bizim için önemli olan sıradaki oynayacağımız lig maçı. Bir sonraki maçımız o. O maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz."

"Noah Saviolo'nun durumu hakkında doktorla henüz konuşmadık. Umarım büyük bir sakatlık değildir."

"Bizim için savunma önemli. Hücum hattımız her maç gol atabilecek kalitede. Maçların tamamında takımın savunmada ne kadar mücadele ettiğini savaş verdiğini görmek elbette bizi mutlu ediyor. İyi savunma bizim için güç ve bunu kullanmaya çalışıyoruz."

"Cabral'ın gördüğü kırmızı kart hakkında ne düşündüğümü çok söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Samsunspor maçında da aynı durumu yaşadık. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor, o da yaşananlardan ötürü çok mutsuz. Daha dikkatli olup özen göstermeliyiz."

"Savic ile ilgili karar benimdi. Biraz kendisini korumalıyız diye düşündük. Sakatlık riski yüksek olduğunda oyuncuları korumalısınız. Kadroya almama kararı benimdi kendisiyle konuştuktan sonra. Paul Onuachu için Rizespor maçı belki biraz erken olabilir. Umarım Rizespor maçından sonra bizimle birlikte olacaktır. Mustafa'nın Rizespor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Umuyorum en iyi haliyle bizimle birlikte olacaktır."