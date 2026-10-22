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Anasayfa Konferans Ligi Ozan Tufan'dan Hearts maçı sonrası konuştu! 'Herkes birbirine yardımcı olunca...'

Ozan Tufan'dan Hearts maçı sonrası konuştu! "Herkes birbirine yardımcı olunca..."

Trabzsonspor UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 22:16 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 22:31
Ozan Tufan'dan Hearts maçı sonrası konuştu! "Herkes birbirine yardımcı olunca..."

Trabzsonspor UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Maçın ardından Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

İŞTE OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN SÖZLER:

"Çok iyi bir grubumuz var. Çok iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar olan maçlarda bunu gösterdik. Bugün de gol yemeden güzel bir galibiyet aldık. Haftalardır böyle gerçi. Gol yemeden kazanmaya önem veriyoruz. Ofansif olarak da iyi işler yapıyoruz. Güzel yolda ilerliyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bundan sonra da yine bu şekilde galibiyetler almaya çalışacağız.

Gerçekten çok iyi arkadaşlarımız var. Çok iyi bir grubumuz oldu. Çok mutluyum. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olunca, herkesin performansı yükseliyor. Hem arkadaşlarıma hem de teknik ekibe teşekkür ediyorum."

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