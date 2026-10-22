İşte UEFA Konferans Ligi'nde 2. haftanın sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5
Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0
Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5
Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1
Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3
Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4
Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2
Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1
Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1
Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0
Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0
Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4
Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1
Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0
Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1