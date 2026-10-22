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Anasayfa Konferans Ligi Ajax-Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Ajax-Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde Ajax ile Atalanta, Avrupa sahnesinde önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Ajax-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, muhtemel 11'lerde kimler var? İşte merak edilenler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2026 10:49
Ajax-Atalanta maçı nereden izlenir, hangi kanalda?

Ajax-Atalanta karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ajax ile Atalanta arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Hollanda temsilcisi, Avrupa'daki ilk maçında yaşadığı yenilgiyi taraftarı önünde telafi etmeyi hedeflerken İtalyan ekibi ise galibiyetle başladığı organizasyonda çıkışını sürdürmek istiyor. Míchel Sánchez yönetimindeki Ajax ile Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Atalanta arasındaki karşılaşmanın yayın bilgileri ve kadro tercihleri öne çıkıyor. Peki, Ajax-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax ile Atalanta, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele, Amsterdam'daki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak.

AJAX - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax-Atalanta karşılaşması Türkiye'deki yayın programlarında tabii Spor 6 üzerinden canlı yayınlanacak maçlar arasında gösteriliyor.

AJAX AVRUPA'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Ajax, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Hajduk Split'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi, Atalanta karşısında kazanarak organizasyondaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Míchel Sánchez'in ekibi, ligde son olarak Groningen deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Julian Brandt ve Jorthy Mokio'nun ikişer golle öne çıktığı karşılaşma, Ajax'a Avrupa maçı öncesinde moral verdi.

ATALANTA GALİBİYET SERİSİNİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Atalanta, Konferans Ligi'nin açılış haftasında Pafos'u 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Eljif Elmas'ın erken golüyle başlayan mücadeleden galibiyetle ayrılan İtalyan temsilcisi, Amsterdam deplasmanında da puan kaybı yaşamak istemiyor.

Serie A'daki son karşılaşmasında Milan'a 3-2 yenilen Atalanta, yeniden galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Sarri'nin öğrencileri için Ajax deplasmanı, Avrupa'daki performanslarını devam ettirmek açısından önem taşıyor.

AJAX'TA BLIND VE BERGHUIS FORMA GİYEMEYECEK

Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez, 21 Ekim'deki basın toplantısında Daley Blind ile Steven Berghuis'in takımla çalışmalara döndüğünü ancak Atalanta karşısında maç kadrosunda yer almayacaklarını açıkladı.

İspanyol teknik adam, Hajduk Split karşısındaki performanslarını geride bırakmak istediklerini belirtirken Atalanta'nın savunma ve hücumdaki alan kullanımına dikkat çekti.

Atalanta cephesinde de eksikler bulunuyor. Maurizio Sarri, karşılaşma öncesindeki açıklamalarında özellikle savunmadaki oyuncu eksikliklerinin takımın seçeneklerini daralttığını ifade etti.

AJAX - ATALANTA MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Ter Stegen, Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal, Mokio, Amrabat, Tsygankov, Brandt, Gloukh, Arokodare.

Atalanta: Carnesecchi, Zappacosta, Kristensen, Obrić, Bernasconi, Pasalic, Éderson, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca.

AJAX - ATALANTA REKABETİNDE SON DURUM

İki ekip daha önce 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştı.

  • 27 Ekim 2020: Atalanta 2-2 Ajax
  • 9 Aralık 2020: Ajax 0-1 Atalanta

Bu iki karşılaşmada Atalanta bir galibiyet ve bir beraberlik alırken Ajax rakibini mağlup edemedi. Amsterdam'daki yeni mücadele, iki takımın Avrupa kupalarındaki üçüncü karşılaşması olacak.

AJAX - ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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