CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar! İşte gecenin maçları

UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar! İşte gecenin maçları

UEFA Konferans Ligi ilk haftası sona erdi. İşte toplu sonuçlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 01:59
UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar! İşte gecenin maçları

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0

Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1

Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4

Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1

Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2

Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0

Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1

Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2

Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0

Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0

Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0

Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0

Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Konferans Ligi'ne 'Fırtına' gibi başlangıç!
Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Hazine ve Maliye Bakanlığında üst düzey değişiklik: Bekir Bayrakdar bakan yardımcısı oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!
Reis'tan Onuachu açıklaması! "Çok şanssız bir sakatlık"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları! 01:59
Önder Özen: Kalitemizle kazandık! Önder Özen: Kalitemizle kazandık! 01:32
Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık! Amir Murillo: Kazanmayı çok istedik ve kazandık! 01:28
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama! Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama! 00:38
Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması! Italiano'dan Salih Özcan ve Ndidi açıklaması! 21:03
Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi! Onana penaltı kurtardı kendini affettirdi! 21:15
Daha Eski
Reis'tan Onuachu açıklaması! "Çok şanssız bir sakatlık" Reis'tan Onuachu açıklaması! "Çok şanssız bir sakatlık" 22:23
Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı! Bursaspor 3 puanı 3 golle aldı! 22:56
Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı! Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı! 22:58
Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller! Hoffenheim-Beşiktaş maçında peş peşe goller! 23:37
Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'ı 3 golle geçti! 23:51
Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş taraftarına teşekkür! Hyeon-gyu Oh'tan Beşiktaş taraftarına teşekkür! 00:19