UEFA Konferans Ligi ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu, 44. dakikada Muhammed Salah, 47. ve 90+1. dakikada Franculino Dju kaydetti. 59. dakikada Piotr Parzyszek'in kullandığı penaltıda Andre Onana gole izin vermedi.

Bu sonuçla Trabzonspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, 2. haftada 22 Ekim Perşembe günü İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek.

KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor | MAÇTAN KARELER

SALAH, KAPTAN ÇIKTI

Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmedi. Bordo-mavili takımda 7 golle en golcü oyuncu olan Mısırlı yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Maç öncesi Trabzonspor taraftarı gibi Finlandiya temsilcisinin taraftarı da Salah'a ilgi gösterdi. Ayrıca maç öncesi Liverpool forması giyen Salah hayranları da stat girişinde bordo-mavili takımın otobüsünü bekledi.

MENDY, 417 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da Süper Lig'de yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Batista Mendy, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 417 gün sonra bordo-mavili formayı giydi. Trabzonspor formasıyla son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025 tarihinde Papara Park'ta oynanan Antalyaspor maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan sezon başında geri dönmüştü. Mendy gibi Avrupa kupası maçlarında oynayabilen bir başka oyuncu Bouchouari, KuPS Kuopio karşısında kendisine yer buldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika görev alan Bouchouari, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 49 gün sonra forma giydi. Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Samet Akaydin ise bordo-mavili takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

TRABZONSPOR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi gösterdi. 8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın bir bölümünde yer alan taraftarlar, Finlandiya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynayan Finlandiya temsilcisinin taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer alarak takımlarını destekledi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOOOLLL! Salah'ın enfes pasında Onuachu perdeyi açtı! Temsilcimiz Trabzonspor maça golle başladı! ⚽️ https://t.co/wMvAXdQ1eD — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

GOOOLLL! Muhammed Salah! Gelişine çok klas bir vuruş! 👌 #UECL https://t.co/WChEssFqVh — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

Pennanen'in kornerden direkt attığı golle KuPS farkı 2'ye indirdi. https://t.co/Vt7bmI6T72 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026

GOOOLLL! Franculino Dju deplasmanda skoru 3-0'a getirdi! #UECL https://t.co/8YSOW1kjqD — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2026