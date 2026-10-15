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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Konferans Ligi Thomas Reis'tan KuPS maçı öncesi Salah açıklaması!

Thomas Reis'tan KuPS maçı öncesi Salah açıklaması!

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerde teknik direktör Thomas Reis mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 19:02
Thomas Reis'tan KuPS maçı öncesi Salah açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi ilk haftasında deplasmanda oynanacak KuPS maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE REIS'IN SÖZLERİ

"Her oyuncumuz hazır. Her maçta tercihler yapıyoruz. Bugün oynayan ilk 11'deki oyuncular, antrenmanda iyi performans gösterdi ve oynamak için hazırlar. Bugün tercihlerimiz bu yönde. Eminim ki sahada olan her arkadaşımız iyi performans gösterecekler."

SALAH HAKKINDA...

Salah'ın bizim için ne kadar önemli oyuncu olduğunu biliyoruz. Bütün oyuncularımız önemli. Her oyuncumuz bizim için çok önemli. Bu turnuvayı ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor ilk 11'imiz. Bugün düşünmemiz gereken bu maç, Beşiktaş maçı değil. Bugün bu maçı düşünelim."

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