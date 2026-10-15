UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Trabzonspor, 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk oluyor. Avrupa Ligi elemelerinde Ferencvaros'a elendikten sonra yoluna Konferans Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, deplasmanda galibiyet alarak Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ

KuPS: Kreidl, Nuhu, Pennanen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen

Trabzonspor:Onana, Pina, Mendy, Samet, Cenk, Bouchouari, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Salah, Aral Şimşir, Onuachu

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasında oynanan KuPS - Trabzonspor maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başladı.

KUPS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

KuPS ile Trabzonspor arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE 9. MAÇINI OYNUYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda KuPS Kuopio karşısında 9. maçını oynuyor.

Bordo-mavili ekip, organizasyondaki ilk karşılaşmalarını 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde'ye karşı oynadı. Trabzonspor, geride kalan 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 12 gol gördü.

Finlandiya deplasmanında oynanacak mücadele, bordo-mavililerin Avrupa'daki performansını geliştirmesi açısından önem taşıyor. Trabzonspor, yeni lig aşamasına iyi bir sonuçla başlayarak sonraki karşılaşmalar öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarında önce UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etti. Bordo-mavililer, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynadığı eşleşmede istediği sonuçları alamadı.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kaybederken deplasmandaki rövanş mücadelesinden de 4-0 mağlup ayrıldı. Böylece UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor, Avrupa serüvenine UEFA Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

KuPS Kuopio karşılaşması, bordo-mavililerin bu sezon Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk sınavı olacak. Teknik ekip ve futbolcular, Avrupa'da yeniden çıkış yakalamak için Finlandiya deplasmanından iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR, 34 YIL SONRA FİNLANDİYA EKİBİYLE KARŞILAŞIYOR

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Finlandiya temsilcileriyle geçmişte de karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin Finlandiya ekipleriyle oynadığı önceki eşleşmelerden biri, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda gerçekleşti. Karadeniz ekibi, o sezonun ilk turunda TPS Turku ile eşleşti. Trabzonspor, 16 Eylül 1992'de sahasında oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazandı. Finlandiya'da 30 Eylül'de oynanan rövanş mücadelesi ise 2-2 sona erdi. Bu sonuçlarla turu geçen taraf Trabzonspor oldu. KuPS Kuopio karşılaşması, Trabzonspor'un Finlandiya futboluyla Avrupa kupalarında yeniden karşı karşıya gelmesi bakımından da dikkat çekiyor.