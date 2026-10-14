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Anasayfa Konferans Ligi TRABZONSPOR HABERLERİ - Thomas Reis'tan Salah açıklaması! Forma giyecek mi?

TRABZONSPOR HABERLERİ - Thomas Reis'tan Salah açıklaması! Forma giyecek mi?

UEFA Konferans Ligi ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis ve futbolculardan Aral Şimşir açıklamalarda bulundu.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 19:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 19:58
TRABZONSPOR HABERLERİ - Thomas Reis'tan Salah açıklaması! Forma giyecek mi?

UEFA Konferans Ligi ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde düzenlenen bordo-mavili ekibin teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

THOMAS REIS'İN SÖZLERİ

"G.SARAY MAÇI KOLAY OLMADI"

Thomas Reis: "Galatasaray maçı dönemi kolay olmadı. Çok kısa çalışabildik. Milli takımlarında oynayan çok fazla oyuncumuz var. Bizimle beraber değillerdi. Bizimle olan oyunculara kendi felsefimizi anlattık. Bizim yapmamız gereken şey savunmada iyi durabilmek, hücum ederken de savunmada iyi durabilmek. Biz gol bulma şansı yüksek bir takımız. İyi savunma yaptıktan sonra bizim adımıza gol atmak daha kolay."

"3 GÜNDE 1 MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Thomas Reis: "Zorlu bir sürece giriyoruz, 3 günde 1 maç oynayacağız. Bunu çıkarabilecek gayet iyi bir kadromuz var. Yarın en iyi kadromuzla sahada olacağız. Benim de Konferans Ligi tecrübem var. Benim konuşmak istediğim maç Beşiktaş maçı değil, yarınki maç. En iyimizi verip galip gelmek istiyoruz."

SALAH OYNAYACAK MI?

"Benim için yarınki mücadele özel bir şartta oynanacak, suni çimde. Kadromuzdaki her oyuncu da bu şartta oynamaya hazır. Salah'ın durumuna, ilk 11'e yarın karar vereceğiz. Kadromuzdaki tüm oyuncular oynamaya hazır durumda."

"İLK HEDEFİMİZ..."

"Trabzon'da henüz yeni bulduğum ilk anlarda, kulübün hırslarından ve hedeflerinden bahsetmiştim. Yarın uluslararası bir maç oynayacağız. İlk hedefimiz lig aşamasını geçmek ve yarın bunun için önemli bir başlangıç olacak. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Hayaller çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayalle bir yere varamazsınız. Önümüzde 6 maç var. Sonrasıyla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk hedefimiz bu 6 maçtan en iyi skorları alabilmek."

ONANA HAKKINDA...

"Hem benim kararım hem oyuncumuzun kararı, kalitesini göstermesi. Onana gibi topla iyi kaleci varsa bunu kullanırsınız. Oyun kurulumunda ekstra opsiyon sağlıyor. Rakibimiz, son maçını şanssız kaybetti. Bence kazanabilirlerdi. Güçlü, pres yapmak isteyen, önde baskı kurmak isteyen bir takımla oynayacağız. Onana sahada artı 1 oyuncudur, bu da bize büyük fırsatlar yaratıyor. Onana elbette kısa veya uzun oynayabilir, bu konuda serbest. Risk almalıyız ama gereksiz riskler almamalıyız. Risk almadan da futbol oynanmaz. Bence ilginç ve güzel bir maç olacak. Umuyorum sonuç bizden yana olacak." dedi.

ARAL ŞİMŞİR'İN AÇIKLAMALARI

Aral Şimşir: "Büyük ve önemli bir maç olacak. Rakibimizin sahasında oynayacağız. Rakibimizi küçümsemeden en iyimizi vermek galip gelmek için oynayacağız. İlk golümü attım. Benim, hayatım ve kariyerim adına en büyük anlardan bir tanesiydi. Trabzonspor'da şu an harika ve inanılmaz bir atmosfe var. Dünyanın en iyi oyuncularından biri bizim takımımızda. Benim için yeni bir seviye bu. İlk başta adapte olmak kolay değil ama elimden gelenin en iyisini yapıp başarılı olmak istiyorum."

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