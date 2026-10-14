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Anasayfa Konferans Ligi Mehmet Türkmen'e UEFA Konferans Ligi'nde görev!

Mehmet Türkmen'e UEFA Konferans Ligi'nde görev!

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Sint-Truidense VV ile Iberia 1999 arasında oynanacak maçı yönetecek.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 15:48
Mehmet Türkmen'e UEFA Konferans Ligi'nde görev!

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Mehmet Türkmen, Belçika'nın Sint-Truidense VV ve Gürcistan'ın Iberia 1999 takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçını yönetecek." denildi.

Belçika'nın Sint-Truiden şehrindeki Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

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