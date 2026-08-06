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Haberler Konferans Ligi Debrecen-Kopenhag maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Debrecen-Kopenhag maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Macaristan temsilcisi Debrecen ile Danimarka ekibi Kopenhag karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Gert Remmel ile Bo Svensson'un öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Debrecen-Kopenhag maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 15:21
Debrecen-Kopenhag maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Debrecen-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Debrecen ile Kopenhag arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Debrecen, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Danimarka temsilcisi Kopenhag ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Debrecen-Kopenhag MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Debrecen-Kopenhag maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Debrecen-Kopenhag MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Debrecen-Kopenhag MAÇI HANGİ KANALDA?

Debrecen-Kopenhag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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