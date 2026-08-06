Debrecen-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Debrecen ile Kopenhag arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Debrecen, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Danimarka temsilcisi Kopenhag ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Debrecen-Kopenhag MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Debrecen-Kopenhag maçı, 6 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Debrecen-Kopenhag MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Debrecen-Kopenhag MAÇI HANGİ KANALDA?

Debrecen-Kopenhag maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.