CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofia karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Jacob Neestrup ile Aleksandar Aleksandrov'un öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:49
Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Panathinaikos ile CSKA 1948 Sofia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Panathinaikos, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofia ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 21.30'da başlayacak.

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Bu ismi kimse duymamıştı
Serdal Adalı'dan flaş Mohamed Salah sözleri!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Çerçeve Yasa" mesajı: "2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya Trabzonspor ve Salah'ı konuşuyor!
Italiano'dan Trossard sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sırbistan-Türkiye maçı detayları! Sırbistan-Türkiye maçı detayları! 17:15
Beşiktaş'ta Trossard gelişmesi! Lisansı... Beşiktaş'ta Trossard gelişmesi! Lisansı... 17:02
İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! İspanyol basınından şoke eden Osimhen iddiası! 16:50
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu 16:38
Kocaelispor ayrılığı açıkladı! Kocaelispor ayrılığı açıkladı! 16:30
Mohamed Salah sağlık kontrolünden geçti! Mohamed Salah sağlık kontrolünden geçti! 16:22
Daha Eski
AGF Aarhus-Sabah maç bilgileri! AGF Aarhus-Sabah maç bilgileri! 16:18
Dünya Trabzonspor ve Salah'ı konuşuyor! Dünya Trabzonspor ve Salah'ı konuşuyor! 16:08
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı detayları! Fenerbahçe-Sturm Graz maçı detayları! 15:53
Beşiktaş, Çekya kafilesini açıkladı! Beşiktaş, Çekya kafilesini açıkladı! 15:02
A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu! A Milli takım kalecimiz İspanya yolcusu! 14:58
Altay'da gözler camiada Altay'da gözler camiada 14:32