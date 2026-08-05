Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Panathinaikos ile CSKA 1948 Sofia arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Panathinaikos, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 Sofia ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 21.30'da başlayacak.

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-CSKA 1948 Sofia maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.