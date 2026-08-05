Brann-Apollon Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Brann ile Apollon Limassol arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Brann, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Güney Kıbrıs temsilcisi Apollon Limassol ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Brann-Apollon Limassol MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Brann-Apollon Limassol maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Brann-Apollon Limassol MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 20.00'de başlayacak.

Brann-Apollon Limassol MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann-Apollon Limassol maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.