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Haberler Konferans Ligi Brann-Apollon Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Apollon Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç temsilcisi Brann ile Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol karşı karşıya gelecek. Play-off turuna bir adım daha yaklaşmak isteyen Eirik Horneland ile Hernan Pablo Losada'nın öğrencileri, ilk maçta avantajlı bir skor elde edebilmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Brann-Apollon Limassol maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:32
Brann-Apollon Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Apollon Limassol maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Brann ile Apollon Limassol arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Brann, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Güney Kıbrıs temsilcisi Apollon Limassol ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Brann-Apollon Limassol MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Brann-Apollon Limassol maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Brann-Apollon Limassol MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 20.00'de başlayacak.

Brann-Apollon Limassol MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann-Apollon Limassol maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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