Auda-Dinamo Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın…

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. Eleme Turu heyecanı Auda ile Dinamo Tirana arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarı yakalamak isteyen iki ekip, rövanş öncesi avantaj elde edebilmek için ilk maçta kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Auda, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi hedeflerken, Arnavutluk temsilcisi Dinamo Tirana ise deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar!

Auda-Dinamo Tirana MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu kapsamındaki Auda-Dinamo Tirana maçı, 4 Ağustos Salı günü oynanacak.

Auda-Dinamo Tirana MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takımın da rövanş öncesi avantaj yakalamak için sahaya çıkacağı kritik mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başlayacak.

Auda-Dinamo Tirana MAÇI HANGİ KANALDA?

Auda-Dinamo Tirana maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.