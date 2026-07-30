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Haberler Konferans Ligi Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Norveç temsilcisi Brann, sahasında Romanya ekibi Universitatea Cluj'u konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada 2-2 berabere kalan Brann, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkan Romanya temsilcisi Universitatea Cluj ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 14:38
Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Brann-Universitatea Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Brann, Universitatea Cluj ile kozlarını paylaşacak. Brann'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvada tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Brann-Universitatea Cluj MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Brann-Universitatea Cluj maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Brann-Universitatea Cluj MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Brann-Universitatea Cluj MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann-Universitatea Cluj maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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