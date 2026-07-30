Brann-Universitatea Cluj maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Brann, Universitatea Cluj ile kozlarını paylaşacak. Brann'da gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvada tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Brann-Universitatea Cluj MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Brann-Universitatea Cluj maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Brann-Universitatea Cluj MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Brann-Universitatea Cluj MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann-Universitatea Cluj maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.