Rapid Wien-FC Santa Coloma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Rapid Wien ile FC Santa Coloma arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden Avusturya temsilcisi, iç saha desteğini de arkasına alarak turu geçmek istiyor. Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle öne çıkan Rapid Wien, kontrollü bir oyunla skor üstünlüğünü korumayı hedeflerken, Andorra temsilcisi FC Santa Coloma ise erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden ortak olmanın planlarını yapıyor. Üst tura yükselecek takımı belirleyecek rövanş mücadelesinin yüksek tempoya ve büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. İşte Rapid Wien-FC Santa Coloma maçının detayları!

Rapid Wien-FC Santa Coloma MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Rapid Wien-FC Santa Coloma maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Rapid Wien-FC Santa Coloma MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Rapid Wien!in avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.30'da start alacak.

Rapid Wien-FC Santa Coloma MAÇI HANGİ KANALDA?

Rapid Wien-FC Santa Coloma mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.