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Haberler Konferans Ligi Kopenhag-Polessya CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag-Polessya CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Ukrayna ekibi Polessya karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede futbolseverlere tam altı gol izleten iki takım sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, rövanş öncesinde tur şansı iki ekip için de devam ediyor. Ev sahibi Kopenhag, taraftarı önünde avantajı lehine çevirmeyi hedeflerken, Polessya ise deplasmanda sürpriz bir galibiyet alarak adını bir üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Avrupa kupalarında büyük önem taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler için detaylar haberimizde!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:24
Kopenhag-Polessya CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kopenhag-Polessya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kopenhag ile Polessya arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta iki takım da hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekerken, karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı ve tur düğümü rövanşa taşındı. Bu sonuçla birlikte her iki ekip de üst tura yükselebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. İç saha avantajını kullanmak isteyen Kopenhag, taraftar desteğiyle tur biletini almayı amaçlarken, Polessya ise disiplinli oyununu sürdürerek güçlü rakibi karşısında Avrupa yolculuğunu devam ettirmeyi hedefliyor. İşte Kopenhag-Polessya maçının detayları!

Kopenhag-Polessya MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kopenhag-Polessya maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kopenhag-Polessya MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de start alacak.

Kopenhag-Polessya MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag-Polessya mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

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