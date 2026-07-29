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UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Kopenhag ile Polessya arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta iki takım da hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekerken, karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı ve tur düğümü rövanşa taşındı. Bu sonuçla birlikte her iki ekip de üst tura yükselebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. İç saha avantajını kullanmak isteyen Kopenhag, taraftar desteğiyle tur biletini almayı amaçlarken, Polessya ise disiplinli oyununu sürdürerek güçlü rakibi karşısında Avrupa yolculuğunu devam ettirmeyi hedefliyor. İşte Kopenhag-Polessya maçının detayları!

Kopenhag-Polessya MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Kopenhag-Polessya maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kopenhag-Polessya MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de start alacak.

Kopenhag-Polessya MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag-Polessya mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.