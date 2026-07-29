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Haberler Konferans Ligi Dukagjini-Lugano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dukagjini-Lugano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Kosova temsilcisi Dukagjini ile İsviçre ekibi Lugano karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi 1-0 kazanan Lugano, deplasmanda elde ettiği avantajı koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Dukagjini ise taraftarı önünde skoru tersine çevirerek Avrupa macerasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen rövanş mücadelesi öncesinde iki takımın son durumu, muhtemel kadroları ve karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:16
Dukagjini-Lugano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dukagjini-Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Dukagjini ile Lugano arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan İsviçre temsilcisi, skor avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Dukagjini ise taraftar desteğini arkasına alarak erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden denge getirmeyi ve tur umutlarını son ana kadar canlı tutmayı hedefliyor. İlk maçta savunma disipliniyle öne çıkan Lugano, rövanşta kontrollü oyununu sürdürmek isterken, Kosova ekibi ise risk alarak hücumda daha etkili bir performans sergilemenin planlarını yapıyor. İşte Dukagjini-Lugano maçının detayları!

Dukagjini-Lugano MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Dukagjini-Lugano maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Dukagjini-Lugano MAÇI SAAT KAÇTA?

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Lugano'nun avantajını koruyarak tur atlamaya çalışacağı kritik mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da start alacak.

Dukagjini-Lugano MAÇI HANGİ KANALDA?

Dukagjini-Lugano mücadelesinin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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