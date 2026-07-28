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Haberler Konferans Ligi Apollon Limassol-Dila Gori maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Apollon Limassol-Dila Gori maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apollon Limassol ile Gürcistan ekibi Dila Gori karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede deplasmanda 4-0'lık farklı bir galibiyet elde eden Apollon Limassol, rövanşa büyük bir avantajla çıkarken, Dila Gori ise zoru başararak tur umutlarını son ana kadar sürdürmeye çalışacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, futbolseverler karşılaşmanın detaylarını ve iki takımın son durumunu yakından takip ediyor. İşte Apollon Limassol-Dila Gori maçı detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:01
Apollon Limassol-Dila Gori maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Apollon Limassol-Dila Gori maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Apollon Limassol ile Dila Gori kozlarını paylaşacak. Limassol Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmada iki takım da turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Kazanan tarafından rövanş öncesi büyük avantaj elde edeceği mücadelenin yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Apollon Limassol-Dila Gori maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

Apollon Limassol-Dila Gori MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Apollon Limassol-Dila Gori maçı, 28 Temmuz Salı günü oynanacak.

Apollon Limassol-Dila Gori MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak.

Apollon Limassol-Dila Gori MAÇI HANGİ KANALDA?

Apollon Limassol-Dila Gori maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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