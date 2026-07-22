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Haberler Konferans Ligi Vardar Skopje-Riga FC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vardar Skopje-Riga FC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Kuzey Makedonya temsilcisi Vardar Skopje ile Letonya ekibi Riga FC karşı karşıya gelecek. Tose Proeski Arena'da oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.Teknik direktör Cristian Fabbiani yönetimindeki Vardar Skopje, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedeflerken, Adrian Gula'nın çalıştırdığı Riga ise deplasmandan istediği sonucu alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. İşte Vardar Skopje-Riga FC maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 14:12
Vardar Skopje-Riga FC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vardar Skopje-Riga FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Vardar Skopje ile Riga FC karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Cristian Fabbiani yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Riga ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Vardar Skopje-Riga FC MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Vardar Skopje-Riga FC maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Vardar Skopje-Riga FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Tose Proeski Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Vardar Skopje-Riga FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Vardar Skopje-Riga FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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