Vardar Skopje-Riga FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Vardar Skopje ile Riga FC karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Cristian Fabbiani yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Riga ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Vardar Skopje-Riga FC MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Vardar Skopje-Riga FC maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Vardar Skopje-Riga FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Tose Proeski Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de başlayacak.

Vardar Skopje-Riga FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Vardar Skopje-Riga FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.