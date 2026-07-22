Neftçi PFK-Dinamo Minsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Neftçi PFK ile Dinamo Minsk karşı karşıya gelecek. Palm Sports Arena'da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Yuriy Vernydub yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Aleksandr Shagoyko'nun ekibi Dinamo Minsk ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Neftçi PFK-Dinamo Minsk MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Neftçi PFK-Dinamo Minsk maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Neftçi PFK-Dinamo Minsk MAÇI SAAT KAÇTA?

Palm Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Neftçi PFK-Dinamo Minsk MAÇI HANGİ KANALDA?

Neftçi PFK-Dinamo Minsk maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.