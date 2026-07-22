Bohemians-Ballkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Bohemians ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Alan Reynolds yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Ballkani ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Bohemians-Ballkani MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Bohemians-Ballkani maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Bohemians-Ballkani MAÇI SAAT KAÇTA?

Dalymount Park'ta ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Bohemians-Ballkani MAÇI HANGİ KANALDA?

Bohemians-Ballkani maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.