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Haberler Konferans Ligi Bohemians-Ballkani CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bohemians-Ballkani CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi Bohemians ile Kosova ekibi Ballkani karşı karşıya gelecek. Dalymount Park'ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu.Teknik direktör Alan Reynolds yönetimindeki Bohemians, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedeflerken, Mislav Karoglan'ın çalıştırdığı Ballkani ise deplasmandan istediği sonucu alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. İşte Bohemians-Ballkani maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 11:39
Bohemians-Ballkani CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bohemians-Ballkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Bohemians ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Mücadelede ev sahibi ekip, teknik direktör Alan Reynolds yönetiminde saha avantajını kullanarak rövanş öncesinde üstünlük kurmayı amaçlıyor. Ballkani ise zorlu deplasmanda alacağı olumlu bir sonuçla tur kapısını aralamayı hedefliyor. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelenin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik. İşte detaylar!

Bohemians-Ballkani MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Bohemians-Ballkani maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Bohemians-Ballkani MAÇI SAAT KAÇTA?

Dalymount Park'ta ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Bohemians-Ballkani MAÇI HANGİ KANALDA?

Bohemians-Ballkani maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

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