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Haberler Konferans Ligi Başakşehir FK-Inter Turku maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir FK-Inter Turku maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Başkaşehir, Finlandiyalı rakibi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Faatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele için nefesler tutuldu. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmenin peşinde. Vesa Vasara'nın çalıştırdığı Inter Turku ise deplasmandan istediği sonucu alarak üst tur yolunda önemli bir avantaj yakalamak için mücadele edecek. İşte Başakehir FK-Inter Turku maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:35
Başakşehir FK-Inter Turku maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir FK-Inter Turku maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turkı karşısında galibiyet arayacak. Taraftarı önünde yakalayacağı skorla avantaj elde etmek isteyen Nuri Şahin'in öğrencileri, tur kapısını aralamanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmak isteyen Inter Turku var. Üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan mücadelede İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak. Peki Başakşehir FK-Inter Turku maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir FK-Inter Turku MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Başakşehir FK-Inter Turku maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Başakşehir FK-Inter Turku MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.45'te başlayacak.

Başakşehir FK-Inter Turku MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir FK-Inter Turku maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İspanyol hakem Juan Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

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Başakşehir FK-Inter Turku MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir FK: Şengezer; Bulut, Opoku, Ba, Karbownik; Kemen, Güneş; Visca, Fayzullaev; Shomurodov, Selke

Inter Turku: Vuorjoki; Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska; Tuominen, Ahiabu, Laine; Essomba, Conteh, Jephta

SÜPER LİGİ 5. SIRADA TAMAMLADI

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 57 puanla 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler, ligi 3. basamakta bitiren Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Geçtiğimiz sezon Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi play-off turunda veda eden Başakşehir, yeni sezonda lig aşamasına kalma hedefiyle Avrupa serüvenine başlayacak.

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da İstanbul'da başladı. Kulüp tesislerinde 2 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler, Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile oynadığı üç devreli hazırlık karşılaşmasıyla ilk etap kampını tamamladı.

İstanbul ekibi, hazırlıklarının ikinci etabını ise 5-15 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Geinberg kentinde gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, kamp sürecinde Ried ile iki, Puskas Akademia, Salzburg ve Cracovia ile de birer olmak üzere toplam beş hazırlık maçı oynadı.

3 TRANSFER GELDİ, 5 FUTBOLCU GİTTİ

Başakşehir, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu üç isimle güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Eldor Shomurodov'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli golcünün bonservisini aldı. Öte yandan İstanbul ekibinde Leo Duarte, Amine Harit ve Kazımcan Karataş'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi. Doğan Alemdar Beşiktaş'a transfer olurken, Miguel Crespo ise Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'in yolunu tuttu.

TEK EKSİK OPERI

Başakşehir'de Fildişi Sahilli sol bek Christopher Operi, kart cezası nedeniyle Inter Turku karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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