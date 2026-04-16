CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fiorentina-Crystal Palace maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Fiorentina-Crystal Palace maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalyan ekibi Fiorentina, İngiltere temsilcisi Crystal Palace’ı konuk ediyor. Londra'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Mor Menekşeler, taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atıp yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Premier Lig’deki çıkışını Avrupa’ya taşıyan Crystal Palace ise 3 gollü avantajın rahatlığıyla sahaya çıkıyor. Peki, Fiorentina-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa sahnesinde heyecan artarken, Floransa'nın tarihi stadyumu Artemio Franchi kritik bir randevuya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Fiorentina, ilk maçta Selhurst Park'taki oyunda rakibine 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Ancak son iki sezondur Konferans Ligi'nde final oynayan İtalyan ekibi, bu kupadaki tecrübesine güveniyor. Erken bir gol bulup baskıyı artırmak isteyen Fiorentina'da gözler hücum hattında olacak. Konuk ekip Crystal Palace ise menajer yönetiminde tarihinin en iyi Avrupa maceralarından birini yaşıyor. İlk maçtaki 3-0'lık net galibiyet, İngiliz ekibine yarı final kapısını sonuna kadar araladı. Deplasmanda kontra atak silahlarını kullanması beklenen konuk takım, savunma disiplinini elden bırakmayarak tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı finale yükselmek niyetinde. İşte detaylar!

Fiorentina-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Artemio Franchi karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Fiorentina-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fiorentina-Crystal Palace MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA

Fotomaç Keşfet
Son Dakika
