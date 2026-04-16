Fiorentina-Crystal Palace maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Avrupa sahnesinde heyecan artarken, Floransa'nın tarihi stadyumu Artemio Franchi kritik bir randevuya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Fiorentina, ilk maçta Selhurst Park'taki oyunda rakibine 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Ancak son iki sezondur Konferans Ligi'nde final oynayan İtalyan ekibi, bu kupadaki tecrübesine güveniyor. Erken bir gol bulup baskıyı artırmak isteyen Fiorentina'da gözler hücum hattında olacak. Konuk ekip Crystal Palace ise menajer yönetiminde tarihinin en iyi Avrupa maceralarından birini yaşıyor. İlk maçtaki 3-0'lık net galibiyet, İngiliz ekibine yarı final kapısını sonuna kadar araladı. Deplasmanda kontra atak silahlarını kullanması beklenen konuk takım, savunma disiplinini elden bırakmayarak tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında yarı finale yükselmek niyetinde. İşte detaylar!

Fiorentina-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Artemio Franchi karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

Fiorentina-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fiorentina-Crystal Palace MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino