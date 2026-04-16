Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | RC Strasbourg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde RC Strasbourg, sahasında Alman ekibi Mainz 05’i ağırlıyor. Almanya’da oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Mainz, yarı final kapısını büyük ölçüde araladı. Kendi seyircisi önünde skoru çevirmek isteyen Strasbourg’un ise hata yapma lüksü yok. Peki, Strasbourg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 16:12
Avrupa macerasına devam etmek isteyen Strasbourg, taraftarı önünde sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. İlk maçta hücum hattında üretkenlik sorunu yaşayan ve kalesinde gördüğü 2 golle avantajı rakibine kaptıran Fransız ekibi, bu kez çok daha agresif bir futbol sergilemek zorunda. Erken bir gol bularak Alman savunmasını baskı altına almayı hedefleyen Strasbourg, mucize bir geri dönüşle kulüp tarihine geçmek istiyor. Konuk ekip Mainz 05 tarafında ise özgüven tavan yapmış durumda. İlk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin yanı sıra sergilediği disiplinli futbolla takdir toplayan Alman temsilcisi, deplasmanda skoru koruma konusunda liginden gelen bir tecrübeye sahip. İşte RC Strasbourg-Mainz 05 maçının detayları!

RC Strasbourg-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'daki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

RC Strasbourg-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RC Strasbourg-Mainz 05 MUHTEMEL 11'LER

RC Strasbourg: Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Oyedele, Barco; Yassine; Enciso, Godo

Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene; Weiper, Tietz

Bernardo Silva resmen açıkladı!
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
Derya Uluğ'dan annesine duygusal kutlama! 'Bugünlere geldiysem sayende...'
Okul katliamına poligonda hazırlık! "İncel" cani İsa Aras'ın polis babası Uğur Mersinli teşvik etti: Görüntüler ortaya çıktı
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama!
İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi!
G.Saray'da coşkulu antrrenman! G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı "Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 14:53
Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 14:50
Daha Eski
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:16
1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 14:06
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 12:48
Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! 12:15
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! 12:04
İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi! İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi! 11:57