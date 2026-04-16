CANLI İZLE | RC Strasbourg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa macerasına devam etmek isteyen Strasbourg, taraftarı önünde sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. İlk maçta hücum hattında üretkenlik sorunu yaşayan ve kalesinde gördüğü 2 golle avantajı rakibine kaptıran Fransız ekibi, bu kez çok daha agresif bir futbol sergilemek zorunda. Erken bir gol bularak Alman savunmasını baskı altına almayı hedefleyen Strasbourg, mucize bir geri dönüşle kulüp tarihine geçmek istiyor. Konuk ekip Mainz 05 tarafında ise özgüven tavan yapmış durumda. İlk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin yanı sıra sergilediği disiplinli futbolla takdir toplayan Alman temsilcisi, deplasmanda skoru koruma konusunda liginden gelen bir tecrübeye sahip. İşte RC Strasbourg-Mainz 05 maçının detayları!

RC Strasbourg-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Stade De La Meinau'daki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

RC Strasbourg-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RC Strasbourg-Mainz 05 MUHTEMEL 11'LER

RC Strasbourg: Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Oyedele, Barco; Yassine; Enciso, Godo

Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene; Weiper, Tietz