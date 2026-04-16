Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi AEK Atina-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina, sahasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano’yu ağırlıyor. İspanya’da oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-siyahlılar, taraftarı önünde 3 gollü dezavantajı kapatıp yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Rayo Vallecano ise büyük avantajını koruyarak kulüp tarihinde bir ilki başarmak istiyor. Peki, AEK Atina-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 16:29
Avrupa kupalarında heyecan dorukta. Ev sahibi AEK Atina, ilk maçta Madrid deplasmanında sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Ancak Allwyn Arena'nın büyüleyici atmosferinde Yunan takımlarının her zaman sürpriz yapma potansiyeli bulunuyor. Teknik direktör Marko Nikolic'in ekibinde, bu maç öncesi golcü isim Luka Jovic'in cezalı olması hücum hattında büyük bir eksiklik yaratsa da, taraftar desteğiyle erken bir gol bularak umutlanmak istiyorlar. Konuk ekip Rayo Vallecano cephesinde ise işler yolunda. İlk maçtaki dominant oyun ve net skor, İspanyollara büyük bir özgüven aşıladı. Son dönemde Avrupa'da gösterdiği savunma disipliniyle dikkat çeken Rayo, son 5 Avrupa maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Takımın yıldızı Isi Palazón liderliğinde, Madrid temsilcisi bu zorlu deplasmandan yarı final biletini alarak çıkmayı hedefliyor. İşte AEK Atina-Rayo Vallecano maçının detayları!

AEK Atina-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Allwyn Arena'daki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

AEK Atina-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AEK Atina-Rayo Vallecano MUHTEMEL 11'LER

AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas; Pilios; Koita, Pineda, Marin, Pereyra; Gacinovic; Varga

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Lopez, Ciss; Akhomach, Palazon, Garcia; De Frutos

Bernardo Silva resmen açıkladı!
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca!
30 yaşında gelen zamansız veda! Yeşilçam’ın talihsiz jönü Suphi Kaner ölüme böyle sürüklenmiş… 
Okul katliamına poligonda hazırlık! "İncel" cani İsa Aras'ın polis babası Uğur Mersinli teşvik etti: Görüntüler ortaya çıktı
Fırtına'ya Onuachu müjdesi!
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama!
G.Saray'da coşkulu antrrenman! 15:51
Bernardo Silva resmen açıkladı! 15:35
"Baba Hakkı" kabri başında anıldı 15:08
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 15:07
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 14:53
Asvel-Fenerbahçe Beko maçı detayları! 14:50
Daha Eski
Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:16
1. Lig'de 36. hafta maçları hakemleri belli oldu! 14:06
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 12:48
Cherif'ten flaş Tedesco sözleri! 12:15
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı! 12:04
İtalyan devinin hocası Osimhen'i istedi! 11:57