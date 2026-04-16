AEK Atina-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa kupalarında heyecan dorukta. Ev sahibi AEK Atina, ilk maçta Madrid deplasmanında sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Ancak Allwyn Arena'nın büyüleyici atmosferinde Yunan takımlarının her zaman sürpriz yapma potansiyeli bulunuyor. Teknik direktör Marko Nikolic'in ekibinde, bu maç öncesi golcü isim Luka Jovic'in cezalı olması hücum hattında büyük bir eksiklik yaratsa da, taraftar desteğiyle erken bir gol bularak umutlanmak istiyorlar. Konuk ekip Rayo Vallecano cephesinde ise işler yolunda. İlk maçtaki dominant oyun ve net skor, İspanyollara büyük bir özgüven aşıladı. Son dönemde Avrupa'da gösterdiği savunma disipliniyle dikkat çeken Rayo, son 5 Avrupa maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Takımın yıldızı Isi Palazón liderliğinde, Madrid temsilcisi bu zorlu deplasmandan yarı final biletini alarak çıkmayı hedefliyor. İşte AEK Atina-Rayo Vallecano maçının detayları!

AEK Atina-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi 16 Nisan Perşembe günü oynanacak. Allwyn Arena'daki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.00'de yapılacak.

AEK Atina-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final yolundaki bu kritik mücadele Türkiye'de TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AEK Atina-Rayo Vallecano MUHTEMEL 11'LER

AEK Atina: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas; Pilios; Koita, Pineda, Marin, Pereyra; Gacinovic; Varga

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Lopez, Ciss; Akhomach, Palazon, Garcia; De Frutos