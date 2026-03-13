UEFA Konferans Ligi gol krallığında Mouandilmadji zirvede yer alıyor

Türkiye'yi Galatasaray ile birlikte Avrupa'da temsil eden iki takımdan biri olan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu.

Samsunspor'un Çadlı forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, UEFA Konferans Ligi'nde attığı 8 golle gol krallığında zirvede bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine mağlup olsa da Mouandilmadji, takımının tek golünü atmayı başardı.

UEFA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞINDA GÜNCEL DURUM

Avrupa'da gol krallığında başı çeken 28 yaşındaki Mouandilmadji, 9 maçta 8 kez fileleri sarsarak, gol krallığında tek başına zirvede yer aldı. Mouandilmadji'yi 6 golle Lech Poznan'dan Mikael Isak ile 5'er gollü diğer oyuncular Sven Mijnans, Nardin Mulahusejnovic ve Franko Kovacevic takip etti. Ayrıca asist krallığında da Samsunspor'un Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ilk sırada yer alıyor. 9 maçta 5 kez asisti bulunan Holse, bu alanda lider konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 19 Mart Perşembe günü Madrid'de Rayo Vallecano ile rövanş maçına çıkacak. Söz konusu karşılaşmada Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse'nin takımın en önemli kozları olması bekleniyor.