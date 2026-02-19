Zrinjski Mostar-Crystal Palace CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zrinjski Mostar-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Zrinjski Mostar ile Crystal Palace kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Crystal Palace, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rövanş öncesi son 16 kapısını aralamayı hedefliyor. Ev sahibi Zrinjski Mostar ise güçlü rakibi karşısında taraftar desteğini arkasına alıp sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Zrinjski Mostar-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZRINJSKI MOSTAR-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Zrinjski Mostar-Crystal Palace maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

ZRINJSKI MOSTAR-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

NK Zrinjski'de oynanacak Zrinjski Mostar-Crystal Palace maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.