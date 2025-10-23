Rapid Wien - Fiorentina muhtemel 11'ler | Rapid Wien - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Rapid Wien - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ederken Avusturya temsilcisi Rapid Wien, İtalyan rakibi Fiorentina'ya karşı mücadele edecek. Ev sahibi takım, Lech Poznan deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından Fiorentina karşısında toparlanma ve moral bulma umuduyla sahaya çıkacak. Serie A'nın devlerinden Fiorentina ise ilk hafta karşılaştığı Sigma'yı evinde 2-0 yenerek 8. sıraya yükselmesinin ardından zirve yolunda emin adımlarla ilerlemye devam etmek istiyor. Peki Rapid Wien - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rapid Wien - Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rapid Wien - Fiorentina maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Yigal Frid'in düdük çalacağı maçta, Frid'in yardımcılıklarını Rostislav Talis ve Tuval Koltunoff yapacak. Dördüncü hakem Nael Odeh olurken VAR koltuğunda ise Daniel Bar Natan oturacak.

Rapid Wien MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rapid Wien: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn; Seidl, Amane; Wurmbrand, Gulliksen, Radulovic; Mbuyi

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean