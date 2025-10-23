Hacken - Rayo Vallecano maçı detayları | Hacken - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hacken - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Hacken, Gamla Ullevi'de Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. İlk hafta maçında umduğunu bulamayan ev sahibi, Shelbourne'ye konuk olduğu mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Rayo Vallecano ise evinde Shkendija'ya karşı verdiği mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Peki Hacken - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HACKEN - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hacken - Rayo Vallecano maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Antoni Bandic'in düdük çalacağı maçta, Bandic'in yardımcılıklarını Amir Kadic ve Nebojša Žugić myapacak. Dördüncü hakem Nihad Ljajic olurken VAR koltuğunda ise Alen Boroša oturacak.

HACKEN - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hacken: Berisha; Lindberg, Lode, Helander, Lundkvist; Gustafson, Rygaard, Andersen; Svanback, Al Saed, Brusberg

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Pacha; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Perez; Camello