Haberler Konferans Ligi Hacken - Rayo Vallecano maçı detayları | Hacken - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Hacken, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. İlk maçında aldığı beraberlikle 19. sırada lige başlayan ev sahibi, ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Rayo Vallecano ise ilk haftada hanesine yazdırdığı 3 puan ve +2 averajla 10. sıradan zirveye tırmanmak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hacken - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 12:00
Hacken - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Hacken, Gamla Ullevi'de Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. İlk hafta maçında umduğunu bulamayan ev sahibi, Shelbourne'ye konuk olduğu mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Rayo Vallecano ise evinde Shkendija'ya karşı verdiği mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Peki Hacken - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HACKEN - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hacken - Rayo Vallecano maçı 23 Ekim Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Hakem Antoni Bandic'in düdük çalacağı maçta, Bandic'in yardımcılıklarını Amir Kadic ve Nebojša Žugić myapacak. Dördüncü hakem Nihad Ljajic olurken VAR koltuğunda ise Alen Boroša oturacak.

HACKEN - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hacken: Berisha; Lindberg, Lode, Helander, Lundkvist; Gustafson, Rygaard, Andersen; Svanback, Al Saed, Brusberg

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Vertrouwd, Pacha; Ciss, Valentin; De Frutos, Palazon, Perez; Camello

