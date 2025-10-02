CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. KuPS Kuopio ile Drita, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Tammelan Stadion'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:09
KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

KuPS Kuopio - Drita maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Finlandiya takımı KuPS Kuopio, Kosovalı rakibi Drita'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Drita maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Michal Ocenas'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Ocenas'ın yardımcılıklarını Adam Jekkel ve Tobiáš Pacák üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Martin Dohal oturacak.

