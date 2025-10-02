KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

KuPS Kuopio - Drita maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Finlandiya takımı KuPS Kuopio, Kosovalı rakibi Drita'yı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki KuPS Kuopio - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KuPS Kuopio - Drita MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KuPS Kuopio - Drita maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Michal Ocenas'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Ocenas'ın yardımcılıklarını Adam Jekkel ve Tobiáš Pacák üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Martin Dohal oturacak.