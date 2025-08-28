Universitatea Craiova - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Universitatea Craiova - Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Universitatea Craiova'nın deplasmanda Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Universitatea Craiova - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Universitatea Craiova - Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Universitatea Craiova - Başakşehir FK maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Daniel Schlager'in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI CANLI İZLE