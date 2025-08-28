CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde play-off turu, 23 rövanş maçıyla tamamlandı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 01:27
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Konferans Ligi'nde "lig aşamasına" yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu, 23 rövanş maçıyla tamamlandı.

Çekya ekibi Sparta Prag'ın ardından rakiplerini eleyen Noah, Crystal Palace, Omonoia, Hamrun Spartans, Rapid Wien, Lausanne, Universitatea Craiova, AZ Alkmaar, Hacken, Drita, Strasbourg, AEK, Celje, Rakow, Fiorentina, Rayo Vallecano, Shelbourne, Jagiellonia, Breidablik, Shakhtar Donetsk, Legia Varşova, Shamrock Rovers ve Mainz 05, lig etabına kaldı.

İlk maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Lausanne'ı ağırladığı rövanşta 1-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.

İstanbul Başakşehir, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk olduğu Universitatea Craiova'ya 3-1 yenilerek bu yıl Avrupa defterini kapattı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın rövanşında Servette'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Ayrıca RFS'yi eleyen Hamrun Spartans, Avrupa kupalarında lig/grup aşamasına yükselen ilk Malta temsilcisi olmayı başardı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Noah (Ermenistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-2 (4-1)

Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): 0-0 (0-1)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0 (Penaltılarla 5-4) (1-2)

RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): 2-2 (0-1)

Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): 2-0 (1-2)

Beşiktaş - Lausanne (İsviçre): 0-1 (1-1)

Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: 3-1 (2-1)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): 4-1 (2-0)

CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): 1-0 (2-7)

Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): 0-1 (1-2)

Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): 2-3 (0-0)

AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 2-0 (1-1)

Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): 0-2 (0-1)

Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): 1-2 (0-1)

Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): 3-2 (3-0)

Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): 4-0 (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): 0-2 (1-3)

Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (0-3)

Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda): 1-3 (1-2)

Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): 3-3 (Uzatmalarda) (2-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): 0-0 (2-1)

Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): 4-1 (1-2)

