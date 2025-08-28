Shamrock Rovers - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Shamrock Rovers - Santa Clara maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Shamrock Rovers'ın deplasmanda Santa Clara'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Shamrock Rovers - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shamrock Rovers - Santa Clara MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shamrock Rovers - Santa Clara maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Matej Jug'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.